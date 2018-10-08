كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

08 أكتوبر 2018 - 10:34 ص

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة كثافات مرورية فى الساعات الأولى اليوم الإثنين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري للقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد، بدءا من البساتين وحتى منزل الأوتوستراد، والقادم من الطريق الزراعي حتى نفق السلام يوجد زحامًا مروريًا بمنطقتي المرج والمؤسسة.

تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، تم رصد أتوبيس معطل في منزل كوبري الجيزة المعدني المتجه إلى المنيل أمام مستشفى الرمد، وتم سحبه بواسطة الأوناش تحت إشراف اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.