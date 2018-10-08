  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
البرادعى وخاشقجى

هذا ما قاله البرادعى عن اختفاء جمال خاشقجي

صورة الخبر

سبب "مضحك" وراء رفض الأرسنال ضم صلاح

أبوتريكة

اليوم.. محاكمة أبو تريكة فى "التهرب الضريبى"

تريزيجيه

تريزيجيه يزين التشكيلة المثالية للدوري التركي

صلاح

موعد وصول "صلاح" وانضمامه للفراعنة

وزير التموين

خبر "سار" من التموين عن حصة المواليد الجدد

رئيس الإنتربول مينج هونج وي

تهمة الرشوة تلاحق رئيس "الإنتربول"

البنك المركزي المصري

قرض بـ1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. "أديب" لرجال المرور: "أركن عربيتي فين"

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك

كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

زحام مرورى
زحام مرورى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

كثافات مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

#

كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر

#

كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

#

كثافات مرورية بميادين القاهرة والجيزة

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة كثافات مرورية فى الساعات الأولى اليوم الإثنين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري للقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد، بدءا من البساتين وحتى منزل الأوتوستراد، والقادم من الطريق الزراعي حتى نفق السلام يوجد زحامًا مروريًا بمنطقتي المرج والمؤسسة.

تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، تم رصد أتوبيس معطل في منزل كوبري الجيزة المعدني المتجه إلى المنيل أمام مستشفى الرمد، وتم سحبه بواسطة الأوناش تحت إشراف اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا الرجوع من السفر والسلام على الخال المتوفى
» الذهب ينخفض جنيهين فى الأسواق
» وفاة فنان مشهور بعد معاناة مع السرطان
» أديب عن ملكة جمال بريطانيا: "دى جاية من المدبح"
» شاهد.. صابرين تعود للغناء وتسجل ألبومها الجديد
» شاهد.. ظافر العابدين يخوض أول بطولة مطلقة في السينما العالمية
» ناقد لـ"الأسطورة": أنت خايب
» وزير التعليم: النظام الجديد يكشف أمر خطير بالوزارة
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 30 درجة
» صور تدعم وجهة نظر الأشخاص الذين ينفون هبوط الإنسان على القمر
» تعرف على سر "الجيب الصغير" في البنطلون "الجينز"

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»