تريزيجيه يزين التشكيلة المثالية للدوري التركي

محمد الخرو
تواجد اللاعب محمود حسن تريزيجيه ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة بالدوري التركي وفقًا لاختيار موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.
وسجل "تريزيجيه" هدفاً وصنع "هدفين" فى فوز قاسم باشا على جوزتيبى بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى بملعب "قاسم باشا".
وحصل محمود تريزيجيه على 9.9 – 10 فى التقييم الذى أعده الموقع ذاته عن مستويات لاعبى قاسم باشا وجوزتيبى فى تلك المباراة، ليحصد لقب الأفضل.
ويحتل قاسم باشا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 15 نقطة خلق جالطة سراى صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.
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