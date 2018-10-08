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اليوم.. محاكمة مريهان حسين فى "كمين الهرم"

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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط الفنانة مريهان حسين
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط الفنانة مريهان حسين

شيماء السيد

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تنظر محكمة جنح الهرم، اليوم، محاكمة الفنانة مريهان حسين وعاملتها "رفيقة.ب.ز"، وضابطين بقسم شرطة الهرم، بتبادل الاعتداء بالضرب في "كمين الهرم".

وكانت النيابة أحالت مريهان لمحكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدي الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين أن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.


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