بالفيديو.. السيطرة على حريق جديد بإحدى قرى الوادي

08 أكتوبر 2018 - 10:41 ص

كشفت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عن وقوع حريق جديد بإحدى قرى الوادي الجديد قائلة: "نشب منذ قليل حريق في قرية أخرى ولكن تمكن الأهالي من السيطرة على الوضع.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي نشب بقرية "الراشدة" حيث أسفر عنه حريق 18 ألف نخلة.

وأوضحت أن قوات الحماية المدنية ما زالت موجودة في موقع الحريق تحسبًا لأي موقف طارئ، لافتًا إلى أن الحريق لم يسفر عنه نتائج في الأرواح ولكن تم إصابة 53 شخصًا بحالات اختناق وتم خروجهم جميعًا من المستشفيات .

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