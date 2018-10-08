حمزة يطالب بالكشف عن حقيقة خطيبة خاشقجى

08 أكتوبر 2018 - 10:45 ص

طالب المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، بضرورة الكشف عن كل المعلومات التي تربط بين الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي والسيدة التى خرجت إلى وسائل الإعلام مؤخرًا وقالت إنها خطيبته وتدعى خديجة.

وأضاف حمزة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر": "بحث عن المرأة عندي علامات استفهام عن الخطيبة".

وتفاعل هشام محمد مع المنشور فقال: "تصدق ممكن يكون فى سر وراء خطيبته لأنه تردد أن خاشقجى ترك هاتفه معها قبل الدخول لمقر السفارة".

فرد عليه حمزة قائلاً "كل ما نفعله من تفكير استكمال للبيانات"

وأضاف سيد عثمان "الموضوع فيه أسرار كثيرة".