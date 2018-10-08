» الذهب ينخفض جنيهين فى الأسواق

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 597 جنيها في السوق المحلية.

أسعار الذهب فى مصر الآن:

عيار 18 : 512 جنيها

عيار 21 : 597 جنيها

عيار 24 : 682 جنيها

الجنيه الذهب : 4776 جنيها

السعر العالمي : 1194 دولارا

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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