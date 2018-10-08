عامل يقتل زوجته خنقًا بـ"الحزام"

08 أكتوبر 2018 - 10:47 ص

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في كشف غموض مقتل ربة منزل بكفر الدوار، وتبين أن الزوج وراء الجريمة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، يفيد بوفاة ربة منزل داخل مسكنهما بعزبة التراس بدائرة القسم.

وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومها داخل شقة بالطابق الرابع بعقار كائن بذات الناحية ترتدي كامل ملابسها.

وذكر الزوج أنه عندما قام بشراء أدوية من إحدى الصيدليات وعثوره عقب عودته على زوجته بالحالة المشار إليها ولم يتهم أحدًا بذلك.

وأسفرت التحريات الأولية أن الزوج وراء الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات زوجية دائمة بينهما وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة بينهما قامت على أثرها المجنى عليها بإهانته ما أثار حفيظته فقام بخنقها مستخدماً حزام جلد خاص به حتى فارقت الحياة.