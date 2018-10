» وفاة فنان مشهور بعد معاناة مع السرطان

08 أكتوبر 2018 - 10:51 ص

توفي النجم الأمريكي سكوت ويلسون (76 عامًا)، بعد معاناته مع مرض “اللوكيميا” أو سرطان الدم.

وويلسون الذي بدأ مسيرته الفنية عام 1967، يعد من أبرز الممثلين في هوليوود، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، حيث لعب دور “هيرشيل غرين” في مسلسل ”The Walking Dead” ، ومن أشهر أعماله الفنية في السينما وفي التلفزيون Clay Pigeons ، The Debto ” The Way of the Gun” و”Don’t Let Go” و”Open Window” و”Saving Shiloh” ، وغيرها.