مستشار المفتى: الجيش والشعب إيد واحدة فى مصر

08 أكتوبر 2018 - 10:57 ص

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الجيش والشعب إيد واحدة في مصر وهي بشارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا فتحتم مصر فاتخذوا منهم جندا كثيفًا، فإنهم ”أي للجنود” وأهلوهم في رباط إلى يوم القيامة.

وأضاف عاشور فى تصريحات صحفية بالأمس، أن الجندية المصرية التى امتدحها النبى وامتدح بطولتها لا تخص المسلمين وحدهم بل المسلمين والأقباط وامتدح جنسية الجندية المصرية وليس ديانة الجندية.

وأكد أن مصر لا تصدر الإرهاب أو الإرهابيين لأحد وإنما هي مقبرة للإرهابيين، وأن الجيش المصري يضرب أكبر المثل في الشهامة والتضحية والانتماء وحب الوطن.

وتابع: كل إنسان عربي أصيل يحب مصر وجيشها وانتصاراته لأنه فخر للمصريين والعرب، وهو الدرع والسيف، وانتصارات أكتوبر لها معاني كثيرة وبها شحنات إيمانية كبيرة وقال إن انتصارات الجيش المصري ليس نصر أكتوبر فقط وإنما هي كل الانتصارات التي يحققها الجيش المصري وما يقدمه من تضحيات في سيناء، لافتًا إلى أن ما يحدث على أرض مصر تنمية حقيقية يقوم بها الجيش المصرى، مضيفًا: النبى قال إشارة وبشارة إلى مصر وأقباطها وجنودها وأوصى بها خيرًا.