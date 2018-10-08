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سبب "مضحك" وراء رفض الأرسنال ضم صلاح

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روما

ليفربول

أرسنال

صلاح

كشف موقع "caughtoffside " المهتم بأخبار انتقال اللاعبين في الدوري الإنجليزي، أن نادي أرسنال رفض شراء محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، أثناء تواجده في روما الإيطالي، واصفًا سبب الرفض بـ"المضحك"، حيث رفض الأرسنال شراء "صلاح" من روما قائًلا إنه "لاعب مهمل ومهدر للفرص"، لكنه ندم بعد ذلك بالتأكيد.

وأشار الموقع، في تقريرها، إلى أن نادي أرسنال امتلك تاريخاً حافلاً في تاريخ كرة القدم، بضياعه أفضل لاعبي العالم من بين أيديه، ونجم ليفربول محمد صلاح هو آخر خطأ تم الكشف عنه من قبل المدفعجية.

وانتقل اللاعب المصري الدولي من روما إلى ليفربول الموسم الماضي، وظهر على الفور كواحد من أفضل اللاعبين المهاجمين في العالم.

في موسمه الأول في أنفيلد، سجل صلاح 44 هدفًا في جميع المسابقات، فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وحصل على الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي، كما ساعد الريدز في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

وأوضح التقرير انه كان بإمكان أرسنال بالتأكيد أن يحقق مثل هذه الإنجازات إذا كان امتلك لاعبًا كـ"صلاح" في صفوفه، لكن صحيفة "التايمز" البريطانية، تزعم أن المدفعجية رفضوا "صلاح" بينما كان يلعب في روما لأنهم ظنوا أنه "مهدر فرص للغاية".

ونوه التقرير بأن عمالقة شمال لندن حظوا بفرصة التوقيع على زلاتان إبراهيموفيتش أثناء ما كان شابًا، بينما تحدث المدير الفني السابق للأرسنال عن أسفه لفقد كريستيانو رونالدو بفارق مالي ضئيل.

محمد صلاح أيضًا "ضائع" من الأرسنال

علق الموقع بأنه رغم من أن "صلاح" لم يحقق أفضل بداية له في هذا الموسم، لكن من الواضح أنه ليس اللاعب "المهدر" الذي ظنه أرسنال، والذي يبدو "نكتة" الموسم للأرسنال بالنظر إلى بعض المهاجمين الذين كانوا في صفوفهم في الآونة الأخيرة.

وتابع: "على الرغم من كل صفاتهم، فإن أمثال أوليفييه جيرود وداني ويلبيك لم يكونا على نفس القدر من الكفاءة مثل صلاح، في حين أن أرسنال رأى أيضًا أنه من المناسب أن يستكمل مسيرة إهدار المهاجمين، أمثال مروان الشماخ وجرفينيو منذ زمن ليس ببعيد.

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