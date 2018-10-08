» رؤيا الرجوع من السفر والسلام على الخال المتوفى

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تعليقات القراء على مقالات الإخوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني راجع من السفر وأسلم علي أهل قريتي ومن بينهم سلمت على خالى المتوفى وأحد أقاربي أشار لى أن أعطي خالى شيئاً يقصد مالاً فقلت له حاضر. انتهى وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجوعك من السفر راحة لك وفرج من الهموم وأداء واجب، وهو أيضاً نيل نعمة ونجاة من الأسوأ لقوله تعالى: (فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ... ) آل عمران 174. ورجوعك من السفر أيضاً توبة لك ورجوع إلى الله وهداية لأن التوبة هى الرجوع عن المعصية فهى توبة من الذنوب لقوله تعالى : ( ... لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) السجدة21.

ورؤية خالك المتوفى بعد رجوعك من السفر فإن كان له أو لذويه عندكم حقوق فأدوها إليهم وإن كان وقع فى نفسك أنه فقير ويحتاج شيئاً فذلك افتقاره إلى الحسنات فلا تنساه من الصدقة والدعاء. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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