هذا ما قاله البرادعى عن اختفاء جمال خاشقجي

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تويتر

جمال خاشقجي

محمد البرداعى

الوكالة الذرية

وصف الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق والمدير الأسبق للوكالة الذرية، اختفاء الكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى  بالاختفاء القسرى  الذى يعد من الجرائم ضد الإنسانية.

وقال البرادعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أعود بالذاكرة إلى أشخاص قابلتهم على مدى عمرى واختفوا من الوجود موسى الصدر، منصور الكخيا، ومؤخرًا جمال خاشقجى، وغيرهم كثيرون".

وأضاف نائب رئيس الجمهورية سابقا: "طبقا للاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسرى هذه جريمة ضد الإنسانية شعور مقيت ومخيف أن البعض منا فقد تمامًا أدنى إحساس بحرمة الحياةً وأبسط إدراك لمفهوم العدالة".

ونشر العالم المصرى صورة فوتوغرافية له جمعته بالكاتب الصحفى السعودى المختفي، وعلق بعض رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال أحمد عبد الغنى: "حنعمل أيه بس  ده الواقع ربنا يصبر أهله".

وأضاف سليمان أحمد: "العالم يتابع هذه القضية وينتظر النتائج".

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