مجلس الوزراء يقرر تشكيل هيئة الاعتماد التابعة للتأمين الصحى

08 أكتوبر 2018 - 11:19 ص

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهى إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديدة.

وتختص الهيئة باعتماد المستشفيات التي سيتم ضمها في منظومة التأمين الصحي، في حالة التزامها بمعايير الجودة.

ويترأس الهيئة الدكتور أشرف إسماعيل، وتضم الدكتور إسلام أبو يوسف، نائبًا، وتضم في عضويتها: الدكتور أحمد السبكي، والدكتور أحمد العسال، والدكتور السيد العقدة، والدكتور عمر الريس، والدكتور خالد عمران، والدكتورة نوران الغندور، وأحد أعضاء مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.

ونص القرار على أن يسري تشكيل المجلس لمدة 4 سنوات.