شاهد.. وزير الرى للمتعدين على المياه: "هتتحبسوا"

08 أكتوبر 2018 - 11:22 ص

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، أن الوزارة تسير على ثلاثة محاور، وهى تحسين المياه، وترشيد استهلاكها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة، والتي تعتمد على التوعية والتدريب والإصلاح التشريعي.

وأضاف "عبد العاطي"، في لقاء له ببرنامج "مساء دي إم سي" علي قناة "دي إم سي" الفضائية، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن قانون الحفاظ على الموارد المائية الجديد يقضي بحبس من يتعدي على النيل، ولا يكتفى بتغريمه فقط، معقبًا: "اللي هتعدي علي المياه هيتحبس".

وأكد الوزير أن القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام، وسيكون به آليات لمواجهة التحديات المختلفة في المياه حاليًا ومستقبلا، مشددًا على أن أي تعدى على المياه سيعتبر جريمة لا يتم التصالح عليها.

شاهد الفيديو..