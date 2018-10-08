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صرف التموين للمواليد الجدد بدءًا من يناير المقبل

الحياة السياسية

صرف التموين
صرف التموين

وكالات - حنان حمدتو

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قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم  تسجيل 2 مليون مولود على قاعدة البيانات منذ فتح باب الإضافة، لنحو 1.250 مليون بطاقة عبر 1400 مكتب تمويني، مؤكدًا بدء صرف التموين للمواليد الجدد بدءًا من يناير 2019.

وأضاف كمال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى ويذاع على قناة “اكسترا نيوز”، نقوم حاليًا بحذف كل متوفى لأكثر من 3 شهور أو مسافر للخارج لأكثر من 6 أشهر، أو المكرر على أكثر من بطاقة تموينية.

ودعا كمال المواطنين إلى ضرورة تصحيح أخطاء البطاقات قبل 8 نوفمبر المقبل، محذرًا من وقف تلك البطاقات بعد هذا التاريخ قائلا: ”أى بطاقة تموينية بها أخطاء أو لم تستكمل بياناتها سيتم وقفها بعد تاريخ 8 نوفمبر المقبل”.

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