ضربات موجعة للإرهاب في العملية الشاملة سيناء 2018

تمكنت القوات المسلحة من تدمير الكثير من العناصر الإرهابية ومواقعها في إطار العملية الشاملة سيناء 2018، وحققت الكثير من الضربات الموجعة للعناصر التكفيرية وضبط العديد من المواد والأجهزة التي يستخدمها الإرهاب.

وأسفرت العملية الشاملة مؤخرا عن:

- تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد (7) أوكار للعناصر الإرهابية وعربتين دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاه الغربي تم استهداف عدد (28) عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.

- القضاء على عدد (26) فردا تكفيريا شديد الخطورة وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وعدد (2) جهاز اتصال لاسلكي وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية، وضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء.

- وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن القضاء على عدد (26) فرد تكفيري شديد الخطورة والتحفظ على (10) بنادق آلية و(4) بندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين.

- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (26) عربة، وعدد (52) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة TNT وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة تم زراعتها لاستهداف محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات.

- كما عززت قوات حرس الحدود من إجراءات التأمين للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية.

فعلى الاتجاه الغربي تم ضبط (3) بندقية آلية و(5) بنادق قناصة وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة الأعيرة و(21) خزنة وعدد (2) هاتف ثريا ونظارة رؤية ليلية و(61) عربة محملة بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط حوالي 1000 كجم من جوهر الحشيش المخدر و3 ملايين قرص مخدر وضبط (2227) فرد أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

وعلى الاتجاه الجنوبي تم ضبط 102 فرد هجرة غير شرعية و31 عربة و2 جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وجهاز للكشف عن المعادن و7 أطنان من الأحجار الصخرية من خام الذهب.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري.

ونتيجة لتلك الأعمال القتالية والمهام المقدسة تم استشهاد ضابط وضابط صف وجندي.

وتؤكد القوات المسلحة تواصل مسيرة الوطن بعطاء رجال أشداء يحملون على أعناقهم مسئولية التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.