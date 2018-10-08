"صلاح" ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

08 أكتوبر 2018 - 11:39 ص

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، آخر التحديثات في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، وهي تقدم لأفضل لاعب في أوروبا هذا العام، والتي تعلن عنها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، موضحة أن محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن الـ30 لاعبًا المرشحين لهذه الجائزة .

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن آخر التحديثات أعلنت عنها المجلة الفرنسية صباح اليوم الإثنين، مع كشفها عن خمس أسماء من المرشحين، وتعلن المجلة عن الأسماء وفقًا للترتيب الأبجدي حتى تنتهي من إعلان الـ30 لاعبًا مساء اليوم الإثنين.

وضمت القائمة الأولى خمسة أسماء وهم أليسون بيكر حارس مرمى منتخب البرازيل وفريق ليفربول، سرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين.

كما ضمت ثنائي ريال مدريد جاريث بيل وكريم بنزيما، وأخيرًا إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب أوروجواي، ومن المنتظر الإعلان عن خمسة لاعبين آخرين في تمام الثانية عشر ظهرًا.

ونوهت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع أن يتم إدراج كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح ضمن قائمة الثلاثين الأوائل.

ومن المحتمل أن يكون هناك مجموعة من لاعبي كرة القدم من الدوري الممتاز ضمن قائمة النجوم.

وكانت جائزة الكرة الذهبية قد انفصلت عن الجوائز المقدمة للاتحاد الدولي (فيفا) والتي تم إطلاق اسم "الأفضل" عليها.

ونجح لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا في التتويج بلقب جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي وجاء كريستيانو رونالدو ثانيًا ومحمد صلاح في المركز الثالث، ومن المتوقع ضم اسمه في قائمة الكرة الذهبية .