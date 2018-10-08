الأوقاف تمنع صرف مجارى المساجد بالنيل

08 أكتوبر 2018 - 11:46 ص

قال الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، إنها قررت منع صرف مجاري المساجد بالنيل، وهو قرار احترازي وقائي من تلوث مياه النيل وجميع مجاري المياه والمصارف في مصر.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، بالأمس أن بعض المساجد كانت مبنية على نهر النيل وصرفها كان يتم في النيل، وهذا القرار يستهدف هذه المساجد من خلال تحويل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي على نفقة وزارة الأوقاف.

وتابع وكيل أول وزارة الأوقاف أنه حال استحالة تحويل الصرف إلى شبكة الصرف الصحي ستغلق دورة المياه بالمسجد انطلاقًا من مبدأ دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، وسيستعمل المصلون في هذه الحالة دورات مياه المساجد المجاورة.