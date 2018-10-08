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ضبط طن و942 كيلو جبن فاسدة

قضايا وحوادث

ضبط 700 كيلو جبن فاسد ببني سويف
ضبط 700 كيلو جبن فاسد ببني سويف

أحمد الشربينى

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الأمم المتحدة

السلام

نادية مراد

اليونسكو

نوبل

ضبطت مباحث التموين طن و942 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي  داخل مصنع في 6 أكتوبر.

تلقى العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة، معلومات تفيد بقيام "يحيى.م.د" صاحب مصنع منتجات ألبان وأجبان؛ يجمع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج الألبان غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وإعادة تعبئتها في عبوات وطرحها في الأسواق.

وشن ضباط إدارة مباحث التموين حملة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، استهدفت المصنع، وأمكن ضبط السوري «م.ن. ا» 41 سنة المدير المسئول عن المصنع، ومقيم بدائرة قسم ثاني أكتوبر، وبتفتيش المصنع عُثِرَ داخله على مضبوطات وأغذية متنوعة، بلغ إجمالها طن و942 كيلو جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جاء في تقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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