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اليونسكو تحث على الاقتداء بالفائزين بنوبل للسلام

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يونسكو
يونسكو

حنان حمدتو

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طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  "اليونسكو"، من جميع المجتمعات وكل من يرغب في الحصول على جائزة نوبل للسلام، بالاقتداء بشجاعة وتفانى نادية مراد ودنيس موكويجى الحاصلين على الجائزة هذا العام.

وقالت المنظمة فى تغريدتها على "تويتر": "جائزة نوبل للسلام تقدّم إشارة قوية على أهمية الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء بما يتسق مع أولويات اليونسكو".

وأضافت المنظمة: "يجب أن نقتدي بشجاعة وتفاني نادية مراد ودنيس موكويجي في سعينا اليومي لإرساء أسس السلام، لاسيما الحرص على حماية الفتيات والنساء".

جدير بالذكر حصلت مؤخرًا نادية مراد، الناشطة العراقية الإيزيدية التي أطلقت حملات ضد الاغتصاب والاسترقاق الجنسي أثناء الحرب على تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع دنيس مكويجي، طبيب النساء والتوليد الكونغولي.

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