شاهد.. صور لقتلة الرئيس السادات قبل إعدامهم

08 أكتوبر 2018 - 12:04 م

عرض الإعلامي محمد الباز، صورًا نادرة لما وصفهم بقتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهم خالد الإسلامبولي، وعبد الحميد عبد السلام، عطا طايل، وحسين عباس، ومحمد عبد السلام فرج.

وعلق "محمد الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، على هذه الصورة ساخرًا: "دي صور من الوضع صورني يعني"، لافتا إلى أن هذه الصور والوثائق تنفي الأسطورة التي نسجتها الجماعات الإسلامية بشأنهم، وأن خالد الإسلامبولي رفض تغمية عينيه عندما جاء وقت الإعدام، موضحًا أن من حضروا لحظة الإعدام يؤكدون عكس ذلك، حسبما قال.

وأكد "الباز" أن هناك مقطع فيديو في "جهة ما"، يوثق للحظة إعدامهم، مشيرًا إلى أنه يجب بثه حاليًا لأننا نحارب التطرف والإرهاب.

شاهد الفيديو..