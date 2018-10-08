ملفات سرية تكشف مفاجآت صادمة عن هتلر

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متابعات- محمد الخرو

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المخابرات

ديلي ستار

الشذوذ الجنسي

المخابرات المركزية الأمريكية

كشفت المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" عن أسرار جديدة عن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر لافتة إلى أنه كان شاذًا جنسيًا وقام بواقع اعتداء كثيرة علي أطفال مراهقين.

وأضافت ملفات سرية كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية كان هتلر يعاني من شذوذ جنسي وقضى شبابه في بيت شباب له سمعة سيئة نظرا لتوجه الرجال الباحثين عن المتع الجنسية إليه، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتعجبت الصحيفة من اضطهاد هتلر للمثليين جنسيا فترة توليه الحكم في ألمانيا، وهو عكس ما كشفته ملفات CIA السرية حول الحياة الجنسية الخفية له والتي تم تجميعها في صورة شخصية من 68 صفحة في عام 1942.

وصيغت هذه الملفات التي تحمل علامة "سري للغاية"، والتي جمعها مكتب الخدمات الإستراتيجية (OSS )، بعد عام واحد بالضبط من انضمام الولايات المتحدة للحرب العالمية الثانية.


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