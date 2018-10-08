محرز: تحصين 2.1 مليون ماشية ضد الحمى القلاعية

08 أكتوبر 2018 - 12:16 م

قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم تحصين نحو 2.1 مليون ماشية ضد الحمى القلاعية.

وأضافت محرز، خلال مداخلة هاتفية على فضائية dmc ، بالأمس، أن تحصين الماشية يتزامن مع الترقيم، وهو أمر مهم جدًّا للتعرف على التعداد الحقيقي للثروة الحيوانية في مصر.

وتابعت نائب وزير الزراعة أن حملة التحصين تتم على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت، موجهة رسالة إلى المربين والمزارعين بالتجاوب مع الحملة بشكل كبير، مشددة على أنه سيتم منع دخول أي حيوانات غير مرقمة إلى الأسواق لبيعها، حيث إنه سيتم تعليق رقم بأُذن الحيوان بما يؤكد أنه تم تحصينه وسليم، فضلًا على أنه سيواجه مشكلة في نقله من محافظة إلى أخرى، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتم لصالح المربين.