  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:39 م
بحث متقدم
اعدام

الإعدام لـ4 متهمين فى خلية ولاية شمال الجيزة

هشام عشماوي

تفاصيل القبض على هشام عشماوى فى ليبيا

الاحتياطى الاجنبى

المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44.459 مليار دولار

الممثلة الشابة دينا هارون

وفاة فنانة شابة بعد معاناة مع مرض مجهول

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وايفرتون

قائد تشيلسي يعلن اعتزاله كرة القدم

لندن.. حبس مهووس بـ"هتلر" 5 سنوات

ملفات سرية تكشف مفاجآت صادمة عن هتلر

صورة من الفيديو

شاهد.. صور لقتلة الرئيس السادات قبل إعدامهم

العملية الشاملة

ضربات موجعة للإرهاب في العملية الشاملة سيناء 2018

البرادعى وخاشقجى

هذا ما قاله البرادعى عن اختفاء جمال خاشقجي

صورة الخبر

سبب "مضحك" وراء رفض الأرسنال ضم صلاح

موجة طقس سيئ تقتل 8 أشخاص بإيران

عرب وعالم

تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة على جنوب البحر الأحمر غدا
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إصابة 13شخصًا فى حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

#

موجة غضب إيطالية بسبب كلب

#

خبر سيئ من الأرصاد للمواطنين

#

بيان هام من مجلس الوزراء بشأن موجة الطقس السيء

إيران

السلطات

مقتل

الطقس السئ

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل ثمانية أشخاص جراء موجة الطقس السيئ التي اجتاحت عددًا من المحافظات الإيرانية خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي القول إن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم بسبب الصواعق وخمسة أشخاص بسبب السيول، مضيفا أن فرق الإغاثة نقلت كذلك 12 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح سليمي أن السيول اجتاحت 154 بلدة وقرية في محافظات زد وأصفهان (وسط) ومازندران وكيلان (شمال) وكلستان وخراسان الشمالية (شمال شرق).

وأضاف أن السيول التي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة جرفت في طريقها 106 سيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربها زوجها.. فقتلته وتزوجت عشيقها
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً
» فيديو نادر لـ"ياسمين صبرى" أثناء تقديمها فى اختبارات التمثيل
» مصر تدشن المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بحضور الوكالة الدولية
» وصفة يابانية "غريبة" تطيل العمر
» رؤيا الرجوع من السفر والسلام على الخال المتوفى
» الذهب ينخفض جنيهين فى الأسواق
» وفاة فنان مشهور بعد معاناة مع السرطان
» أديب عن ملكة جمال بريطانيا: "دى جاية من المدبح"
» شاهد.. صابرين تعود للغناء وتسجل ألبومها الجديد

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»