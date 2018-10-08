موجة طقس سيئ تقتل 8 أشخاص بإيران

08 أكتوبر 2018 - 12:20 م

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل ثمانية أشخاص جراء موجة الطقس السيئ التي اجتاحت عددًا من المحافظات الإيرانية خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الإيرانية مرتضى سليمي القول إن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم بسبب الصواعق وخمسة أشخاص بسبب السيول، مضيفا أن فرق الإغاثة نقلت كذلك 12 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح سليمي أن السيول اجتاحت 154 بلدة وقرية في محافظات زد وأصفهان (وسط) ومازندران وكيلان (شمال) وكلستان وخراسان الشمالية (شمال شرق).

وأضاف أن السيول التي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة جرفت في طريقها 106 سيارات.