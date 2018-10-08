  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:38 م
بحث متقدم
اعدام

الإعدام لـ4 متهمين فى خلية ولاية شمال الجيزة

هشام عشماوي

تفاصيل القبض على هشام عشماوى فى ليبيا

الاحتياطى الاجنبى

المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44.459 مليار دولار

الممثلة الشابة دينا هارون

وفاة فنانة شابة بعد معاناة مع مرض مجهول

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وايفرتون

قائد تشيلسي يعلن اعتزاله كرة القدم

لندن.. حبس مهووس بـ"هتلر" 5 سنوات

ملفات سرية تكشف مفاجآت صادمة عن هتلر

صورة من الفيديو

شاهد.. صور لقتلة الرئيس السادات قبل إعدامهم

العملية الشاملة

ضربات موجعة للإرهاب في العملية الشاملة سيناء 2018

البرادعى وخاشقجى

هذا ما قاله البرادعى عن اختفاء جمال خاشقجي

صورة الخبر

سبب "مضحك" وراء رفض الأرسنال ضم صلاح

قائد تشيلسي يعلن اعتزاله كرة القدم

الرياضة

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وايفرتون
أرشيفية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بعد 18 عامًا.. الأمريكي جونز يعتزل الساحرة المستديرة

#

إعلامى يطالب "ميدو" بالتراجع عن الاعتزال

#

شاهد.. مقطع فيديو لـ«مارادونا» يبيع خلاله المخدرات

#

لاعب إماراتي يعلن اعتزاله كرة القدم داخل الحرم المكي

مصر

الشباب

هالة السعيد

وزارة التخيطط

الدجهاز الادارى

أعلن جون تيري قائد فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم.

وترك تيري (37 عاما) فريق أستون فيلا في الصيف بعد أن قضى هناك موسماً مع الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى.

وقبل هذا، كان تيري قضى 22 موسماً مع فريق تشيلسي حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز، وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد الإنكليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا، ولقب للدوري الأوروبي، وخمسة ألقاب لكأس رابطة الأندية المحترفة، وخاض أكثر من 700 مباراة.

وقال تيري في منشور على تطبيق (انستغرام): “بعد 23 عاما مذهلة كلاعب كرة قدم، قررت الآن أنه حان الوقت المناسب بالنسبة لي لاعتزال كرة القدم”.

وأضاف: “عندما كنت أبلغ 14 عاما، اتخذت أفضل وأكبر قرار بالتوقيع لنادي تشيلسي”.

وتابع: “لن تكون الكلمات كافية لإظهار مدى شعوري للجميع في النادي، خاصة الجماهير. لقد حققنا العديد من الذكريات العظيمة ولم أكن لأنجح بدونكم”.

ولعب تيري أيضا 78 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي وكان جزءاً من الفريق في مونديالي 2006 و2010 بالإضافة إلى بطولتي أمم أوروبا 2004 و2012.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربها زوجها.. فقتلته وتزوجت عشيقها
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً
» فيديو نادر لـ"ياسمين صبرى" أثناء تقديمها فى اختبارات التمثيل
» مصر تدشن المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بحضور الوكالة الدولية
» وصفة يابانية "غريبة" تطيل العمر
» رؤيا الرجوع من السفر والسلام على الخال المتوفى
» الذهب ينخفض جنيهين فى الأسواق
» وفاة فنان مشهور بعد معاناة مع السرطان
» أديب عن ملكة جمال بريطانيا: "دى جاية من المدبح"
» شاهد.. صابرين تعود للغناء وتسجل ألبومها الجديد

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»