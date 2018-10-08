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التخطيط: جارى تدريب 4 آلاف موظف للعمل بالجهاز الإدارى للدولة

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدولة المصرية توجه اهتماما خاصا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجها بأن تغطى برامج التدريب تلك كل الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والأقاليم المصرية.

وأضافت السعيد خلال الندوة التعريفية للدفعة السادسة لبرنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة للحصول علي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا مصر لعدد 150 كادرًا من مختلف الوزارات، أن النظام المتبع للاختيار هو أن ترسل وزارة التخطيط للوزارات المختلفة لترشيح الأسماء التي تراها مناسبة للمشاركة. ولكن بدءًا من الدورة المقبلة وإيمانًا بتكافؤ الفرص فسوف يكون الاختيار عبر موقع إلكترونى يتقدم إليه الراغبون للتقدم فى البرنامج على أن تختار الوزارة منهم ثم تعود إلى الوزارات المختلفة بالقائمة النهائية لإبداء الرأي  وأضافت السعيد، إنه جارٍ العمل على تدريب 4000 موظف من القيادات العليا فى الجهاز الإداري.

وتابعت بأنه يجب الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تمثل فئة الشباب فيه ما يزيد عن 60%، وذلك من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتى وضعتها الحكومة المصرية واقرها السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة أن برامج بناء القدرات والتدريب جاءت كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية فضلاً عن محور إنشاء قواعد البيانات وتعزيز علاقة المواطن مع الدولة.

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