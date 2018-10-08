مصرع عامل سقط من أعلى عقار في الإسكندرية

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سقوط عامل

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة سقط من أعلى عقار، بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار بمنطقة الهانوفيل، وتوفي، وتبين أنه أثناء تواجد "خ. م. ا" 30 عاما، سروجي سيارات، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ أعلي سطح العقار محل البلاغ، اختل توازنه وسقط بالمنور ونوفى فى الحال.

وبسؤال زوجته "ه. ا. ح" 27 عاما، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاة زوجها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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