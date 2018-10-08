القبض على هشام عشماوي في ليبيا

08 أكتوبر 2018 - 12:41 م

تمكنت القوات المسلحة الليبية من إلقاء القبض على الضابط المصري السابق هشام عشماوي في عملية أمنية بمدينة درنة.

ظهر اسم عشماوي في الهجمات الإرهابية ضمن عمليات تنظيم "أنصار بيت المقدس"، وأشهرها استهداف مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، التي أسفرت عن مقتل 14 وإصابة العشرات، ثم مذبحة كمين الفرافرة في يوليو 2014 التي استشهد فيها 28 مجندًا في القوات المسلحة، وأحالته فيها المحكمة العسكرية غيابيًا للمفتي مع 13 متهما.

في نوفمبر 2014 بايعت جماعة أنصار بيت المقدس تنظيم "داعش" وقتها انشق عنها هشام وأسس تنظيما جديدا يسمى "المرابطون" من ليبيا موالي لتنظيم القاعدة، أعلن عنه في مقطع صوتي في يوليو 2015.

وفي رسالته الصوتية، دعا هشام إلى الجهاد: "أناشد أهلي وإخواني المسلمين، هبوا لنصرة دينكم وللدفاع عن دمائكم وأعراضكم وأموالكم، هبوا في وجه عدوكم ولا تخافوه وخافوا الله إن كنتم مؤمنين“، وكما هو متوقع، كان لتنظيم "داعش" رد فعل، فأصدر بيانًا يبيح دم هشام لارتداده عنها.