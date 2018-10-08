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"الطيب" يتجه إلى كازاخستان لافتتاح مؤتمر زعماء الأديان

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وكالات - حنان حمدتو

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غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين اليوم الإثنين مصر، متجهًا إلى كازاخستان فى زيارة رسمية على رأس وفد من قيادات الأزهر والمجلس.

وذكر بيان لمشيخة الأزهر أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى كازاخستان اليوم تأتى تلبية لدعوة رسمية من الرئيس نور سلطان نزارباييف للمشاركة في افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر زعماء الأديان الذي تنطلق فعالياته بعد غد الأربعاء .

ومن المقرر أن يلقى شيخ الأزهر كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر كما يلتقي بكبار المسئولين الكازاخيين، ويلقي محاضرة في جامعة “أوراسيا القومية” أكبر جامعات كازاخستان, وسيحضر مراسم التكريم بمنح فضيلته الدكتوراه الفخرية.


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