بالفيديو.. سر ظهور مجند أكتوبر بـ"تيشيرت" الزمالك

08 أكتوبر 2018 - 12:57 م

كشف إبراهيم عبد العال، أحد أبطال حرب أكتوبر، سر ظهور أحد زملائه بالكتيبة وهو يرتدي تيشيرت نادي الزمالك في حرب أكتوبر، قائلاً: "إنهم كانوا يحرصون على التقاط الصور التذكارية قبل المعركة وبعدها، مشيرًا إلى أن هذه الصورة اِلْتُقِطَت سنة 1972 قبل حرب أكتوبر بعام.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن صاحب تيشيرت نادي الزمالك هو صديقه المجند يحيى حسانين، من مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية.

وأكد أن "حسانين.ا" استطاع تدمير أكثر من 10 دبابات إسرائيلية خلال حرب أكتوبر، والتقط هذه الصورة بعد الانتهاء من التدريبات الخاصة بالكتيبة.

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