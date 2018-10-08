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انطلاق حملة "اتكلم مصري" للحفاظ على الهوية الوطنية

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مكرم
مكرم

وكالات - حنان حمدتو

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المصريين

نبيلة مكرم

وزارة الدولة للهجرة

المجلس القومى للطفولة والامومة

قررت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم إطلاق مبادرة "اتكلم مصري"  للحفاظ على الهوية الوطنية والهوية الثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

 وتأتى المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجموعة شركات نهضة مصر للنشر وبمشاركة الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، ونشوى الحوفى مدير عام النشر الثقافى بنهضة مصر للنشر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أهمية المبادرة كونها موجهة لجيلي الأطفال والبالغين من المصريين المقيمين بالخارج وتأتى في إطار خطط الوزارة لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذا السعي يعكس اتجاه الدولة المصرية لترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبنائها بالخارج وإيجاد سبل متنوعة تساعد على خلق ارتباط حقيقي بين الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج وتعريفهم بتاريخ مصر وواقعها.

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