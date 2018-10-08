  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:36 م
بحث متقدم
اعدام

الإعدام لـ4 متهمين فى خلية ولاية شمال الجيزة

هشام عشماوي

تفاصيل القبض على هشام عشماوى فى ليبيا

الاحتياطى الاجنبى

المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44.459 مليار دولار

الممثلة الشابة دينا هارون

وفاة فنانة شابة بعد معاناة مع مرض مجهول

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وايفرتون

قائد تشيلسي يعلن اعتزاله كرة القدم

لندن.. حبس مهووس بـ"هتلر" 5 سنوات

ملفات سرية تكشف مفاجآت صادمة عن هتلر

صورة من الفيديو

شاهد.. صور لقتلة الرئيس السادات قبل إعدامهم

العملية الشاملة

ضربات موجعة للإرهاب في العملية الشاملة سيناء 2018

البرادعى وخاشقجى

هذا ما قاله البرادعى عن اختفاء جمال خاشقجي

صورة الخبر

سبب "مضحك" وراء رفض الأرسنال ضم صلاح

الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا

قضايا وحوادث

طبيب
طبيب

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية

#

مفاجأة في ترتيب مصر بكأس العالم 2018

#

شاهد "بوش" يشتري كلبًا بمواصفات خاصة .. هذه مهامه

#

"عندي عصفورة بتجيبلي التسريبات لحد بيتي"

انتحال صفة

انتحال صفة الاطباء

الاطباء المزيفون

نجحت إدارة العلاج الحر في كشف زيف عامل حاصل على دبلوم تجارة وفتح عيادة لعلاج المرضى بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

وبالاستعلام من نقابة الأطباء وكلية طب قصر العيني، الذي يحمل كارنيهًا مزيفًا باسم "عزت عطية عبد القوي عطية المصري"، على أنه أستاذ مساعد، وأستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، تبين أنه غير مدرج بقوائم نقابة الأطباء، أو في كلية الطب.

 كما تبين أيضًا هروب الطبيب المزيف عقب حملة إدارة العلاج الحر، وقام بغلق العيادة ورفع جميع اللافتات والملصقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربها زوجها.. فقتلته وتزوجت عشيقها
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً
» فيديو نادر لـ"ياسمين صبرى" أثناء تقديمها فى اختبارات التمثيل
» مصر تدشن المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بحضور الوكالة الدولية
» وصفة يابانية "غريبة" تطيل العمر
» رؤيا الرجوع من السفر والسلام على الخال المتوفى
» الذهب ينخفض جنيهين فى الأسواق
» وفاة فنان مشهور بعد معاناة مع السرطان
» أديب عن ملكة جمال بريطانيا: "دى جاية من المدبح"
» شاهد.. صابرين تعود للغناء وتسجل ألبومها الجديد

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عصر

    03:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»