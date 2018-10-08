» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا

08 أكتوبر 2018 - 01:02 م

نجحت إدارة العلاج الحر في كشف زيف عامل حاصل على دبلوم تجارة وفتح عيادة لعلاج المرضى بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

وبالاستعلام من نقابة الأطباء وكلية طب قصر العيني، الذي يحمل كارنيهًا مزيفًا باسم "عزت عطية عبد القوي عطية المصري"، على أنه أستاذ مساعد، وأستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، تبين أنه غير مدرج بقوائم نقابة الأطباء، أو في كلية الطب.

كما تبين أيضًا هروب الطبيب المزيف عقب حملة إدارة العلاج الحر، وقام بغلق العيادة ورفع جميع اللافتات والملصقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.