تفاصيل القبض على هشام عشماوى فى ليبيا

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هشام عشماوي
هشام عشماوي

إيمان هاني

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ليبيا

القبض

عشماوي

صحيفة ليبية

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة الليبية العميد أحمد المسماري، أن المصري هشام عشماوي من أخطر العناصر الإرهابية الأجنبية الموجودة في ليبيا، وهو أمير تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة في درنة، ويوجد بالمدينة منذ فراره من بلاده قبل 4 سنوات".

وأضاف المسماري في تصريح للصحيفة "المرصد" الليبية   أنه تم إلقاء القبض على عشماوي في عملية أمنية بمدينة درنة فجر اليوم.

وشارك عشماوي في قيادة عمليات إرهابية داخل ليبيا، أبرزها قيادات ما يسمى بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة"، وشارك في عمليات أخرى داخل مصر ضد الجيش.

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