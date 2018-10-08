القبض على عشماوى يتصدر تويتر

08 أكتوبر 2018 - 01:09 م

تصدر هاشتاج هشام عشماوى، المصرى المتهم فى قضايا متعلقة بجرائم إرهابية، والذى ألقى القبض عليه اليوم فى مدينة درنة بليبيا، تريندات موقع التدوينات المصغرة تويتر.

وأعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على عشماوى أمير تنظيم داعش فى درنة.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى إن قوات الجيش تمكنت فجر اليوم الإثنين من القبض علي الإرهابى المصرى في عملية نوعية تمت بالاشتراك بين كل أفرع الجيش.

وغرد رواد موقع التواصل الاجتماعى على الهاشتاج، فقالت الفنانة ندى بسيونى: "القبض على الإرهابي المتورط في تنفيذ كل العمليات الكبرى ضد الجيش المصري تحيا مصر ورحم الله شهداءنا".

وأضاف تامر محمد: "خبر القبض عليه دا من أحلي و أجمل الأخبار اللي الواحد ممكن يسمعها".

وتابع كريم محمد "القبض علي الإرهابي عشماوي في درنة الليبية وأعلنها الجيش الليبي.. ضابط الصاعقة السابق والذي كانت مصر تبحث عنه حياً أو ميتا هشام بخبراته القتالية وطبيعة عمله السابق جعلته مدبراً ومشاركاً في عمليات إرهابية كثيرة ضد الجيش والشرطة وآخرها كانت جريمة الواحات في أكتوبر 2017 ".