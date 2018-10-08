الإعدام لـ4 متهمين فى خلية ولاية شمال الجيزة

شيماء السيد
قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر بالحي السادس بمدينة نصر، بالإعدام شنقًا لـ4 متهمين في قضية "ولاية الجيزة".
كانت قد أحالت محكمة غرب القاهرة العسكرية بجلسة 17 مارس الماضي أوراق 4 متهمين للمفتي بينهم 3 متهمين غيابي وآخر حضوري.
المتهمون المحال أوراقهم هم: محمود نصر أبو طالب الليثى (حضوري) وجمعة شعبان عبد الله سلام (غيابي) وحسن إبراهيم محمد رجب (غيابي) وإبراهيم فتحي مغاورى السهيت (غيابي).
وأصدرت المحكمة أحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن 7 سنوات لباقي المتهمين.
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