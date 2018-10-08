المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44.459 مليار دولار

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وكالات - حنان حمدتو

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البنك المركزي

الدولار

الاحتياطي الاجنبي

السلع

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018 مقابل نحو 44.419 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس 2018 بارتفاع قدره نحو 40 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.


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