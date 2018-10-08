أبو بكر: تحية للجيش المصري والليبي بعد القبض على عشماوى

08 أكتوبر 2018 - 01:31 م

اعتبر المحامى والإعلامي خالد أبو بكر، عملية القبض على المصري الهارب والمتهم في جرائم إرهابية هشام عشماوى، صيدا ثمينا للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف أبو بكر خلال تغريدته على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "القبض على عشماوى حيا سيمكننا من الحصول على معلومات مهمة.. تحية للجيش المصري وتحية للجيش الليبي".

وقد أعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على هشام عشماوى أمير تنظيم داعش فى درنة.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى إن قوات الجيش تمكنت فجر اليوم الاثنين من القبض على الإرهابى المصرى في عملية نوعية تمت بالاشتراك بين كل أفرع الجيش.