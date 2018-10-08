بالأسماء.. نص الحكم على المتهمين بـ"ولاية الجيزة"

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ولاية الجيزة

الحكم على ولاية الجيزة

احكام ولاية الجيزة

اعدام المتهمين بولاية الجيزة

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة، أحكامًا رادعة على المتهمين في قضية ولاية الجيزة والمقيِّدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية.

وقبل النطق بالحكم قال رئيس المحكمة العسكرية باسم الحق، باسم العدل بسم الله الرحمن الرحيم "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وإرجلهم أو ينفوا من الأرض، ذلك جزاءهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرون أشد العذاب، والله بغافل عما يعلمون، استخدموا السلاح والمفرقعات والقنابل وأسفرت جرائمهم على قتل 20 من رجال الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.

الحكم باسم الشعب وبعد المداولة قانونا وبإجماع الأراء قضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا وغيابيا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهم إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.

وبمعاقبة حضوريا لكل من المتهمين محمد طه أحمد منصور وحازم ربيع وأحمد عبد الحميد وسمير عزت وعبد المطلب عمر وطاهر الليثي وعصام خميس فرج وأحمد محمد سعد وماهر إمام ومحمد فتحي وحسام الدين إمبابي بالسجن المؤبد.

وحضوريا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد15 عاما، وحضوريا بمعاقبة المتهم سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريا بمعاقبة كل من سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات وبمعاقبة المتهم أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريا بمعاقبة المتهم عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من مصطفى فتحى أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب بالسجن 5 سنوات، وغيابيا بمعاقبة كل من مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر على وأخر بالسجن الموْبد، وبراءة 16 متهم مما نسب إليهم وغيابيا براءة إبراهيم بدر حسن.

وإلزام المحكمة 9 متهمين برد قيمة ما أحدثوا من تخريب وبرد قيمة تلفيات سيارات الشرطة ورد قيمة ما أحدثوه بالطرق والكباري.


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