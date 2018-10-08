» مصر تدشن المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بحضور الوكالة الدولية

08 أكتوبر 2018 - 01:53 م

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، عدنان أمين مدير العام وكالة الطاقة الدولية، في زيارة للبلاد، للمشاركة في المؤتمر الأول للطاقة المتجددة الذي يبدأ أعماله غدًا الثلاثاء في القاهرة ، بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل مدير العام وكالة الطاقة الدولية والوفد المرافق له، علي طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، وتم إنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار .

يهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام إلى تنمية استخدام مصادر الطاقات المتجددة في البلاد، بالإضافة إلى الإعلان عن التقرير الذي أعدته الوكالة عن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، والذي يعد بمثابة تقييم واف وشامل عن إمكانيات الطاقة المتجددة بمصر.