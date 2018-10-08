» ضربها زوجها.. فقتلته وتزوجت عشيقها

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قنل

نفذت شابة جريمة قتل مروعة لزوجها بمساعدة عشيقها إذ اتفقا على استدرجه وقتله وإخفاء جثته وحصولها على حكم بالطلاق لتغيبه وتزوجت عشيقها.

إلا أن أجهزة الأمن نجحت في كشف غموض الواقعة بعدما شكت في وجود شبهة جنائية في اختفاء الزوج نظرًا لوجود خلافات أسرية بينهما، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة وعشيقها.

وردت معلومات لقسم شرطة المطرية يفيد بغياب عن مسكنه، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة؛ توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في غيابه، وأن المتغيب كان على خلاف دائم مع زوجته "أنسام ج. أ."، 27 سنة، ربة منزل، وارتباطها بـ"محمد ك.ن"، 32 سنة، عاطل ومُقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وأنهما وراء اختفائه.

وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وقررت الأولى أنها نظرًا لوجود خلافات مستمرة بينها وبين المتغيب، واعتياده التعدي عليها بالضرب، وارتباطها بالمتهم الثاني، اتفقا على قتله من خلال استدراجه بزعم شراء سيارة للعمل عليها واصطحابه لمنطقة نائية والتخلص منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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