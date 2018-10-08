الغرف التجارية: اختفاء محلات البقالة خلال 7 سنوات

08 أكتوبر 2018 - 02:08 م

قال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إنه تم تقديم مذكرة إلى وزارة المالية تطالب بدراسة إمكانية تطوير النظام الضريبي الحالي ليتواءم مع سرعة انتشار نظام التجارة الإلكترونية، ولضمان حقوق الدولة في الإيرادات الضريبية.

وأضاف صقر في تصريحاته لـ"الوطن"، أن هناك توقعات لدراسة سوقية باختفاء تلك البقالات في الشوارع خلال 7 سنوات، لعدم قدرتها على مواجهة الأعباء والمنافسة الشرسة.

وتابع بأن التجارة الإلكترونية شهدت مبيعاتها نمواً بنسبة تتجاوز 300%، ما يعنى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، وغياب العدالة الضريبية بين التجارتين التقليدية والإلكترونية.