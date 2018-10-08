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بدأنا حصر العمالة غير المنتظمة بـ2 مليون و300 ألف عامل

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عمالة غير منتظمة
عمالة غير منتظمة

متابعات- حنان حمدتو

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المحافظات

محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

عمالة غير منتظمة

قرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إطلاق حملة لحصر العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنها وصلت فى بدايتها إلى تسجيل 2 مليون و300 ألف عامل حتى الآن.

وقال سعفان خلال لقائه بطلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ بالأمس، إنه بعد بتوفير كل السبل لدعمهم وحمايتهم ما سيشجع باقى العمالة غير المنتظمة على تسجيل أسمائهم لتصبح لدى الدولة قاعدة بيانات سليمة، الأمر الذى يسهم فى توفير الرعاية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، كما سيتم البدء فى تطبيق آلية جديدة لتدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة فى كل الحرف.

وأضاف: "معدل البطالة شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفضل فى ذلك يعود إلى التوسع فى إنشاء المشروعات القومية، التى بلغت حتى الآن 7777 مشروعًا، تم الانتهاء منها على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى 15 ألفًا و300 مشروع، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 4 تريليونات جنيه، واستوعبت هذه المشروعات قطاعا كبيرا من العمالة، ما ساهم فى خفض معدل البطالة ".

وأشار إلى أن الوزارة تهتم بمحورين أساسيين، هما تطبيق معايير السلامة من خلال الصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن أنه يوجد على مستوى الجمهورية 3 ملايين منشأة يتولى 1400 مفتش بمكاتب التفتيش المنتشرة فى المحافظات .


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