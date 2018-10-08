ساويرس: "تابعوا هذا الفيلم"

08 أكتوبر 2018 - 02:42 م

أبدى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إعجابه بفيلم "عيار ناري"، حيث بث مقطع فيديو لتتر الفيلم، الذي يعرض بدور السينما حاليًا.

ودعا نجيب ساويرس في تغريدة على "تويتر" إلى مشاهدة الفيلم قائلاً: "وده فيلم حلو كمان Thriller ".

يذكر أن فيلم "عيار ناري" تمثيل أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح، ويقوم فيه أحمد الفيشاوي بدور الطبيب عادل، وهو دكتور بالطب الشرعي ويواجه العديد من المشكلات بسبب عمله.