السجن 3 سنوات لمتهمين فى أحداث عنف النزهة

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احداث عنف

عنف النزهة

عنف عين النزهة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة المتهمين أحمد محمد محمدين حسن وآخر بالسجن 3 سنوات باعادة محاكمتهم ، في اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013 .

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين أحمد محمد محمدي، وعبد الله محمد، وبلال أيمن يوسف، وأحمد سليم، بالاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.


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