تأجيل محاكمة «أبو تريكة».. تعرف على السبب

08 أكتوبر 2018 - 03:47 م

أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بالتجمع الخامس، قبل قليل، رابع جلسات محاكمة لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق محمد أبو تريكة، لاتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات ، لجلسة 29 أكتوبر الجاري، لتقديم المستندات.

وأحالت نيابة التهرب الضريبي، "أبو تريكة"، إلى المحكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من 2008 إلى 2009، بعد موافقة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على الإحالة.