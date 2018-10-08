» البورصة تخسر أكثر من 24 مليار جنيه

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خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، في نهاية جلسة، اليوم الاثنين، نحو 24.4 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 758.246 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية قوية من المستثمرين المصريين والعرب.

وتراجعت كافة مؤشرات البورصة وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX 30 » إلى المنطقة الحمراء،  بنسبة 3.55 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13604 نقاط، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 4.17 % وسجل 2108 نقاط.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 1.24%، ووصل إلى مستوى 690.7 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.87% مسجلًا 1735.8 نقطة.


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