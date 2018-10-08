وقف برنامج رياضي شهير بسبب «تهديد الأمن القومي»

08 أكتوبر 2018 - 04:14 م

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث "ستاد الزمالك" المعروض على قناة "الحدث الفضائية" والذي يقدمه أحمد الشريف لمدة 3 أشهر، مع مراعاة عدم تقديمه لأي برامج أخرى تحت أي مسمى في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية خلال فترة منع البث.

ونص قرار المجلس، الذي صدر اليوم في مادته الثانية على: "يحال أحمد الشريف إلى النقابة المختصة -الإعلاميين- للمساءلة التأديبية فيما ارتكبه من مخالفات، مع إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات التي ارتكبها والتي من شأنها تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين".

وذكر المجلس، أن القرار صدر بناء على توصية لجنة الشكاوى بمنع ظهور "الشريف" في أي وسيلة إعلامية؛ نظير ما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية وإثارة الجماهير وتحريضها على التظاهر، بالإضافة إلى ما قام به من إدارة حلقات برنامج "ستاد الزمالك" لتوجيه الإهانات لعدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية.