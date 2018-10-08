  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:41 م
بحث متقدم
سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقف برنامج رياضي شهير بسبب «تهديد الأمن القومي»

أبو تريكة

تأجيل محاكمة «أبو تريكة».. تعرف على السبب

عشماوي

أول صور لـ"الإرهابى عشماوي" بعد القبض عليه

اعدام

الإعدام لـ4 متهمين فى خلية ولاية شمال الجيزة

الاحتياطى الاجنبى

المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44.459 مليار دولار

لندن.. حبس مهووس بـ"هتلر" 5 سنوات

ملفات سرية تكشف مفاجآت صادمة عن هتلر

صورة من الفيديو

شاهد.. صور لقتلة الرئيس السادات قبل إعدامهم

العملية الشاملة

ضربات موجعة للإرهاب في العملية الشاملة سيناء 2018

رضا رجب

البرادعي يتساءل عن نوبل العلوم"هل من عرب؟!"

«الأعلى للإعلام»:

وقف برنامج رياضي شهير بسبب «تهديد الأمن القومي»

آخر الأخبار

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

غرامة 627 ألف دولار على محل بسبب "الأطفال"

#

تفاصيل لقاء "شكري" مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

#

تحذير أمريكي لإيران من «أكبر خطأ»

#

ترامب: وكالة الأمن القومي تنتهك خصوصية الأمريكيين

التظاهر

الأمن القومي

مكرم محمد احمد

المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

ستاد الزمالك

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث "ستاد الزمالك" المعروض على قناة "الحدث الفضائية" والذي يقدمه أحمد الشريف لمدة 3 أشهر، مع مراعاة عدم تقديمه لأي برامج أخرى تحت أي مسمى في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية خلال فترة منع البث.

ونص قرار المجلس، الذي صدر اليوم في مادته الثانية على: "يحال أحمد الشريف إلى النقابة المختصة -الإعلاميين- للمساءلة التأديبية فيما ارتكبه من مخالفات، مع إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات التي ارتكبها والتي من شأنها تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين".

وذكر المجلس، أن القرار صدر بناء على توصية لجنة الشكاوى بمنع ظهور "الشريف" في أي وسيلة إعلامية؛ نظير ما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية وإثارة الجماهير وتحريضها على التظاهر، بالإضافة إلى ما قام به من إدارة حلقات برنامج "ستاد الزمالك" لتوجيه الإهانات لعدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربها زوجها.. فقتلته وتزوجت عشيقها
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً
» فيديو نادر لـ"ياسمين صبرى" أثناء تقديمها فى اختبارات التمثيل
» مصر تدشن المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بحضور الوكالة الدولية
» وصفة يابانية "غريبة" تطيل العمر
» رؤيا الرجوع من السفر والسلام على الخال المتوفى
» الذهب ينخفض جنيهين فى الأسواق
» وفاة فنان مشهور بعد معاناة مع السرطان
» أديب عن ملكة جمال بريطانيا: "دى جاية من المدبح"
» شاهد.. صابرين تعود للغناء وتسجل ألبومها الجديد

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • مغرب

    05:37 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»