  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
خطر أحمر

وقف برنامج "خط أحمر" بعد تبادل السباب بين الضيفين

مريهان حسين

حبس الفنانة مريهان حسين عامين ونصف

عشماوي

مصدر أمني: ليبيا ستسلم «عشماوي» لمصر

أرشيفية

الرقابة الإدارية: ضبط 16 مسئولًا.. ورشوة جنسية

سجائر

زيادة جديدة في أسعار السجائر

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم: النظام الجديد مستمر ويحتاج لـ12 عامًا

مشيخة الأزهر

الأزهر ينعى «شهداء سيناء»: نثق في قدرة جنودنا البواسل

شاي

شاي بـ«سم الفئران» يودي بحياة سيدة ويصيب 3 آخرين

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقف برنامج رياضي شهير بسبب «تهديد الأمن القومي»

ببني سويف

عصا خشبية تنهي حياة تاجر "مواشي"

قضايا وحوادث

جريمة قتل
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مشاجرة تنتهي بقتل شاب لشقيقه بأسيوط

#

جميل راتب.. عارض السادات.. واستلم منه جائزة الدولة

#

معاكسة فتاة تنهي حياة مالك "فاترينة"

#

"شاشة" تنهي حياة تاجر "روبابيكيا"

الاجهزة الامنية

بني سويف

مزارع

مقتل تاجر مواشي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الاثنين، في كشف غموض واقعة العثور على جثة «تاجر مواشي» داخل منزله الكائن بعزبة محمد سعيد، التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، حيث دلت التحريات إلى قيام جاره «مزارع» بقتله باستخدام عصا «خشبية غليظة» بدافع الانتقام لخلافات قديمة، واستولى منه على 18 ألف جنيه.

البداية عندما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد تلقيه بلاغًا بالعثور على «قرني تغيان عبدالعاطي»، تاجر مواشي، 55 سنة، مقيم بقرية منشأة البديني، جثة هامدة، داخل منزل يملكه بناحية طريق «عزبة الوكيل ـ قرية قلها» بدائرة مركز إهناسيا.

انتقل علي الفور رئيس مباحث إهناسيا وفريق وحدة المباحث الجنائية لموقع البلاغ، حيث تبين أن المجني عليه مصاب بالرأس، واحتمال تعرضه لاعتداء بآلة حادة أو خشبية، وتبين وجود آثار مقاومة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف العام.

تم تشكيل فريق بحث مشترك بين فرع الأمن العام وضباط مباحث المركز، تحت إشراف مدير الأمن، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة ويُدعى «سيد قرني ديلوم» مزارع، 43 سنة، مقيم بناحية طريق «عزبة الوكيل ـ قرية قلها» وسبق اتهامه في عدد من القضايا.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام لخلافات قديمة مع المجني عليه، حيث قام بمغافلة جاره «المجني عليه» والدخول لمنزله، حاملاً عصا «خشبية غليظة»، وقام بالتعدي عليه بالضرب على رأسه فأودى بحياته.

وأكد المتهم في اعترافاته أمام رئيس مباحث إهناسيا، أنه استولى على مبلغ 18 ألف جنيه، كانت بحوزة المجني عليه وقت ارتكابه الجريمة، مضيفًا أنه أنفق منها ألفي جنيه تقريبًا، وأرشد على مكان باقي المبلغ ومكان أداة الجريمة «العصا الغليظة».

تم تحرير محضر بالواقعة وبإخطار النيابة العامة قرر مدير نيابة إهناسيا حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» المعارضة تسحب أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة في إدلب
» فلاح يقتل مسنًا بسبب قطعة أرض بالدقهلية
» البورصة تخسر أكثر من 24 مليار جنيه
» عصا خشبية تنهي حياة تاجر "مواشي"
» فتاة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتحصل علي حكم بطلاقها
» السجن 3 سنوات لمتهمين فى أحداث عنف النزهة
» "عشماوي" حاول إحداث كارثة خلال القبض عليه
» بدأنا حصر العمالة غير المنتظمة بـ2 مليون و300 ألف عامل
» أول صور لـ"الإرهابى عشماوي" بعد القبض عليه
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عشاء

    07:07 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»