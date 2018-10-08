» عصا خشبية تنهي حياة تاجر "مواشي"

08 أكتوبر 2018 - 04:19 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الاثنين، في كشف غموض واقعة العثور على جثة «تاجر مواشي» داخل منزله الكائن بعزبة محمد سعيد، التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، حيث دلت التحريات إلى قيام جاره «مزارع» بقتله باستخدام عصا «خشبية غليظة» بدافع الانتقام لخلافات قديمة، واستولى منه على 18 ألف جنيه.

البداية عندما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد تلقيه بلاغًا بالعثور على «قرني تغيان عبدالعاطي»، تاجر مواشي، 55 سنة، مقيم بقرية منشأة البديني، جثة هامدة، داخل منزل يملكه بناحية طريق «عزبة الوكيل ـ قرية قلها» بدائرة مركز إهناسيا.

انتقل علي الفور رئيس مباحث إهناسيا وفريق وحدة المباحث الجنائية لموقع البلاغ، حيث تبين أن المجني عليه مصاب بالرأس، واحتمال تعرضه لاعتداء بآلة حادة أو خشبية، وتبين وجود آثار مقاومة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف العام.

تم تشكيل فريق بحث مشترك بين فرع الأمن العام وضباط مباحث المركز، تحت إشراف مدير الأمن، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة ويُدعى «سيد قرني ديلوم» مزارع، 43 سنة، مقيم بناحية طريق «عزبة الوكيل ـ قرية قلها» وسبق اتهامه في عدد من القضايا.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام لخلافات قديمة مع المجني عليه، حيث قام بمغافلة جاره «المجني عليه» والدخول لمنزله، حاملاً عصا «خشبية غليظة»، وقام بالتعدي عليه بالضرب على رأسه فأودى بحياته.

وأكد المتهم في اعترافاته أمام رئيس مباحث إهناسيا، أنه استولى على مبلغ 18 ألف جنيه، كانت بحوزة المجني عليه وقت ارتكابه الجريمة، مضيفًا أنه أنفق منها ألفي جنيه تقريبًا، وأرشد على مكان باقي المبلغ ومكان أداة الجريمة «العصا الغليظة».

تم تحرير محضر بالواقعة وبإخطار النيابة العامة قرر مدير نيابة إهناسيا حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.