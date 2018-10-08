سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

08 أكتوبر 2018 - 04:24 م

كشف مصدر عسكري ليبي، أن الإرهابي، الذي ظهر برفقة هشام عشماوي بصور التحقيقات، يدعى "بهاء على" ويحمل الجنسية المصرية.

وقال المصدر، إن بهاء على، كان من العناصر الإرهابية التي تقاتل في تنظيم المرابطين، وألقى القبض عليه من قبل سرية "أسامة الأطرش" والتابعة للواء 106 مجحفل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم، إلقاء القبض على هشام عشماوي، وكان برفقته زوجة عمر سرور القاضى الشرعى لتنظيم القاعدة في درنة.



