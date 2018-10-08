  • الإثنين 08 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وقف برنامج رياضي شهير بسبب «تهديد الأمن القومي»

أبو تريكة

تأجيل محاكمة «أبو تريكة».. تعرف على السبب

عشماوي

أول صور لـ"الإرهابى عشماوي" بعد القبض عليه

اعدام

الإعدام لـ4 متهمين فى خلية ولاية شمال الجيزة

الاحتياطى الاجنبى

المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44.459 مليار دولار

لندن.. حبس مهووس بـ"هتلر" 5 سنوات

ملفات سرية تكشف مفاجآت صادمة عن هتلر

صورة من الفيديو

شاهد.. صور لقتلة الرئيس السادات قبل إعدامهم

العملية الشاملة

ضربات موجعة للإرهاب في العملية الشاملة سيناء 2018

رضا رجب

البرادعي يتساءل عن نوبل العلوم"هل من عرب؟!"

بالصور..

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

عرب وعالم

سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي
سقوط إرهابي مصري ثان في قبضة الجيش الليبي

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مصرع عامل في سقوط أسانسير من الطابق الحادي عشر

#

نواب: هذه هي أسباب تلقي المسئولين الرشاوى

#

تحرير 61 رهينة من قبضة طالبان

#

اعترافات أسري الحوثيين وهم في قبضة الجيش اليمني

مصر

سقوط

الجيش الليبي

هشام عشماوي

إرهابي مصري ثان

كشف مصدر عسكري ليبي، أن الإرهابي، الذي ظهر برفقة هشام عشماوي بصور التحقيقات، يدعى "بهاء على" ويحمل الجنسية المصرية.

وقال المصدر، إن بهاء على، كان من العناصر الإرهابية التي تقاتل في تنظيم المرابطين، وألقى القبض عليه من قبل سرية "أسامة الأطرش" والتابعة للواء 106 مجحفل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم، إلقاء القبض على هشام عشماوي، وكان برفقته زوجة عمر سرور القاضى الشرعى لتنظيم القاعدة في درنة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» ضربها زوجها.. فقتلته وتزوجت عشيقها
» الطبيب المزيف.. حصل على دبلوم فأصبح جراحا شهيرا
» بالفيديو.. حفل زفاف فى معبد الكرنك يثير جدلاً
» فيديو نادر لـ"ياسمين صبرى" أثناء تقديمها فى اختبارات التمثيل
» مصر تدشن المؤتمر الأول للطاقة المتجددة بحضور الوكالة الدولية
» وصفة يابانية "غريبة" تطيل العمر
» رؤيا الرجوع من السفر والسلام على الخال المتوفى
» الذهب ينخفض جنيهين فى الأسواق
» وفاة فنان مشهور بعد معاناة مع السرطان
» أديب عن ملكة جمال بريطانيا: "دى جاية من المدبح"
» شاهد.. صابرين تعود للغناء وتسجل ألبومها الجديد

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • مغرب

    05:37 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»