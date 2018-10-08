» فتاة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتحصل علي حكم بطلاقها

08 أكتوبر 2018 - 04:35 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض اختفاء الزوج، وفعّلت أدوات بحثها بعدما شكت في وجود شبهة جنائية في اختفاء الزوج نظرًا لوجود خلافات أسرية بينهما، حتى ألقى فريق البحث القبض على الزوجة وعشيقها، واعترفت تفصيلياً بالجريمة، و أرشدت عن رفات زوجها في القطامية، وعرضت على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغًا من موظف بالمعاش، 73 سنة، بغياب نجله عن مسكنه، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة؛ توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في غيابه، وأن المتغيب كان على خلاف دائم مع زوجته «أنسام ج. أ.»، 27 سنة، ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، وارتباطها بـ«محمد ك.ن»، 32 سنة، عاطل ومُقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وأنهما وراء اختفائه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وقررت الأولى بأنها نظراً لوجود خلافات مستمرة بينها وبين المتغيب، واعتياده التعدى عليها بالضرب، وارتباطها بالمتهم الثانى، اتفقا على قتله من خلال استدراجه بزعم شراء سيارة للعمل عليها واصطحابه لمنطقة نائية والتخلص منه.

وقالت التحريات، إنه بتاريخ 28 /6 /2017 توجه الزوج المجنى عليه لمنطقة كوبرى التوفيقية دائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، كمقدم لثمن شراء السيارة وتقابل مع عشيق الزوجة وبصحبته «أحمد. ع. أ» 35 سنة، سائق- ومُقيم بالقليوبية، قائد سيارة ملاكى مستأجرة، واستقل الزوج السيارة صحبتهما وتوجهوا للطريق الدائرى دائرة قسم شرطة القطامية، حيث افتعلا معه مشاجرة تعدى خلالها عشيق الزوجة عليه بحجر فأصابه برأسه وأودى بحياته واستوليا منه على المبلغ المالي وهربا.

وذكرت التحريات، أن المتهمة أضافت في أقوالها أنها بتاريخ 27 /5 /2018 صدر لصالحها حكم بالطلاق من المجنى عليه لتضررها من غيابه، وعقب ذلك تزوجت من عشيقها، وبمواجهة الأخير أيّد أقوال المتهمة، وأرشدا عن مكان الجثة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الدائرى، دائرة قسم شرطة القطامية، وعُثر على رفاته (بقايا عظام آدمية) وبعض متعلقاته (حذاء، جورب، قميص)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، فيما تكثف أجهزة الأمن في القاهرة جهودها لضبط المتهم الثالث الهارب.